НБУ признал "Платинум банк" неплатежеспособным

Национальный банк Украины принял решение об отнесении к неплатежеспособным «Платинум Банка», входящего в Украине во вторую двадцатку по объему активов.

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Как сообщается на сайте регулятора, «Платинум Банк» по результатам диагностического обследования в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

«По состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении «Платинум Банка» к категории неплатежеспособных.

При этом регулятор отметил, что в течение 2016 года руководство и владельцы существенного участия в банке принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличения объема обеспечения по кредитам.

По оценкам НБУ, 97% или 197 тыс. вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с более высокими суммами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом. В целом Фонд гарантирования обеспечит выплаты в объеме около 4,8 млрд грн.

Также сообщается, что по состоянию на 10 января 2017 года НБУ признает физическими лицами - владельцами существенного участия в «Платинум Банке» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового с учетом их значительного влияния на управление и деятельность банка, при этом на сегодняшний день регулятор не согласовывал Кауфману приобретение акций банка из-за отсутствия соответствующего разрешения Антимонопольного комитета.

Как сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц, с 11 января до 10 февраля 2017 года в банке будет работать временная администрация под руководством Юрия Ирклиенко.

Ранее, 29 декабря 2016 года, Нацбанк предупреждал, что признает неплатежеспособными банки второй двадцатки, которые на 1 января 2017 года не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала.

В этот же день, 29 декабря, «Платинум Банк» заявил о докапитализации на 120 млн грн.

Справка УНИАН. «Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

«Платинум Банк» стал первым в этом году финучреждением, которое НБУ признал неплатежеспособным.

В 2014-2016 году регулятор принял аналогичные решения в отношении 81 банка.