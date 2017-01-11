Минфин на первом в этом году ОВГЗ-аукционе одолжил 130 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на первом в этом году еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 10 января привлекло в государственный бюджет 129,58 млн грн.

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По информации на сайте министерства, в ходе торгов получено 69,41 млн грн в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 15,3% годовых и 60,17 млн грн - облигаций сроком 2 года с доходностью 15,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в первом квартале 2017 года планирует провести 12 ОВГЗ-аукционов, на каждом из которых планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев. Кроме того, дважды в месяц в январе и феврале и трижды – в марте запланировано размещение бумаг в национальной валюте сроками обращения 2-3 года. Планы по размещению валютных облигаций в графике Минфина пока отсутствуют.