Всемирный банк: ВВП Украины в этом году вырастет на 2%

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, отметив при этом прогресс в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, реформировании энергетического и банковского секторов.

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Об этом говорится докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

«ВВП Украины будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ. Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года», - говорится в документе.

Неизменными остались и прогнозы на 2018-2019 годы. Рост экономики Украины, по оценкам Всемирного банка, составит 3%.

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В прошедшем - 2016 году - рост составил, как и ожидалось, 1%. Причем изменение динамики экономического развития после многомесячного и значительного спада, как подчеркивают в банке, стало возможно благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом, а также относительному ослаблению напряженности на востоке Украины.

«В то же время для Украины сохраняются риски уровня госдолга», - отмечается в докладе. Кроме того, ВБ рекомендует украинскому правительству усилить работу в сфере приватизации и пенсионной реформы.

Ранее глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен отмечала, что ускорение роста экономики Украины может составить 3-4% в среднесрочной перспективе при ускорении темпов реформ.

В июне 2016 года Всемирный банк также выдал прогноз по инфляции: в 2017 году она составит 8,5%, в 2018 году - 6,5%, дефициту бюджета: 3,1% ВПП в 2017 году и 2,6% ВВП в 2018 году. Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, составит 92,8% ВВП в 2017 году и 87,9% ВВП в 2018-м.