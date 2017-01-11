"Динамо" отозвало иск к НБУ и Приватбанку

Футбольный клуб "Динамо" 28 декабря 2016 года подал прошение об отзыве исковых требований к НБУ, ФГВФЛ и временному администратору Приватбанка Наталье Соловьевой.

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Об этом пишет Finclub.

Как сообщается, 29 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева удовлетворил это прошение об отзыве иска.

Напомним, что 28 декабря 2016 года ФК "Динамо" через суд потребовал отменить решение комиссии Нацбанка от 13 декабря 2016 года, которым общество признано связанным лицом с национализированным Приватбанком, в связи с чем были списаны денежные средства клуба.

Кроме того, "Динамо" потребовало признать противоправным и отменить приказ временного администратора Приватбанка Натальи Соловьевой от 20 декабря №22 в части, которая касается прав и интересов "Динамо Киев".

Также принять решение относительно остановки/блокирования/прекращения или другого ограничения расходных наличных и/или безналичных операций по текущим, депозитным, корреспондентским или другим счетам в Приватбанке.

Заседание по этому делу должно было бы состояться 19 января 2017 года.

"Динамо" продолжает работать с Приватбанком в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации Приватбанка. Подчеркиваем, что ФК "Динамо" (Киев) имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией Приватбанка, так и с руководством НБУ", - утверждают в футбольном клубе.