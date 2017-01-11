Гройсман: повышение зарплат украинцев - одна из ключевых задач правительства

Повышение заработных плат украинцев в текущем году является одной из ключевых задач правительства на этот год, сообщил премьер-министр Украины Владмир Гройсман, открывая заседание правительства.

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«Наша задача на 2017 год - рост экономики и определение условий для роста зарплат украинцев. Есть четкие приоритеты по каждому министерству, сегодня, в январе, надо определять план действий и концентрировать команды министерств совместно с парламентом, чтобы принимать эффективные решения и обеспечивать развитие, - сказал Гройсман. - И я добьюсь того, чтобы каждый работодатель оценивал работу своих работников».

Гройсман напомнил, что правительство уже заложило основы роста промышленного производства и развития индустриального потенциала страны, которые позволят работодателям обеспечить рост их доходов. Однако, наряду с производственным ростом, необходимо обеспечить и рост доходов наемных работников.

«Призываю всех, чтобы мы вопрос зарплат держали в фокусе весь 2017 год», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.