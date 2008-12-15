Госфинуслуг не выявил нарушений в СК «Оранта»

Какие-либо нарушения в части соблюдения национальной акционерной страховой компанией (НАСК) «Оранта» требований по платежеспособности, формированию и размещению страховых резервов не выявлены. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), размещенном на официальном сайте ведомства.

«При осуществлении надзора за соблюдением страховщиками требований законодательства относительно осуществления страховой деятельности со стороны Госфинуслуг не обнаружены нарушения НАСК «Оранта» требований по платежеспособности страховщика, формированию и размещению средств страховых резервов», - говорится в сообщении.

Комиссия обеспокоена подобной практикой в конкурентной борьбе на страховом рынке и считает ее неприемлемой.

«Необходимым условием развития классического страхового рынка, которое будет способствовать росту культуры страхования в стране, является информационная открытость и прозрачность страховщиков, - отмечает Госфинуслуг. – Раскрывая свои финансовые показатели участникам страхового рынка, страховщики способствуют привлечению инвестиций и новых технологий в страхование, а также формированию конкурентоспособного и прозрачного рынка, что позволит избежать фактов недобросовестной конкуренции».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на многие электронные почтовые ящики было отправлено сообщение о якобы банкротстве НАСК «Оранта».

В частности, в сообщении отмечалось, что с 1 января 2008 года ответственность по полисам НАСК «Оранта» будет переложена на ряд «партнерских страховых компаний», список которых будет опубликован на сайте СК. Сообщение содержало логотип компании, а также номер телефона call-центра НАСК «Оранта».

Руководство НАСК «Оранта» исключает причастность конкурентов к распространению через спам-рассылку информации о якобы банкротстве компании.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет 676 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов.

Объем страховых выплат НАСК «Оранта» на 1 октября с.г. достиг 262,2 млн. грн., общий объем страховых платежей - 703,5 млн. грн.