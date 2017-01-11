"Я буду сообщать стране, что происходит с выплатой зарплат": Гройсман поручил Розенко создать группы мониторинга

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Павлу Розенко сформировать специальные группы мониторинга ситуации с выплатой зарплат в Украине.

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Об этом глава правительства сказал, открывая заседание правительства.

«Я дал поручение вице-премьер-министру Розенко создавать группы, которые будут мониторить ситуацию (с выплатой зарплат - УНИАН), - сказал Гройсман. - Еженедельно меня прошу информировать по конкретным цифрам, а я буду сообщать стране, что происходит с выплатой зарплат».

Гройсман обратил особое внимание на ситуацию в частном секторе, подчеркнув, что недопустимо сегодня закрывать глаза на факты выплаты зарплат в конвертах.

«Все, кто получает зарплаты в конвертах, не получат возможности на достойное пенсионное обеспечение», - сказал Гройсман. Он напомнил, что в Украине сегодня более 400 тыс. человек получают пенсию на уровне 940 грн, что стало следствием в том числе того, что теневые зарплаты не предполагают уплаты единого соцвзноса и наполнения бюджета Пенсионного фонда.

Ранее Гройсман подчеркивал, что повышение заработных плат украинцев в текущем году является одной из ключевых задач правительства на этот год. Гройсман напомнил, что правительство уже заложило основы роста промышленного производства и развития индустриального потенциала страны, которые позволят работодателям обеспечить рост их доходов. Однако, наряду с производственным ростом, необходимо обеспечить и рост доходов наемных работников.

С 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.