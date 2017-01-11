ВБ из-за Трампа снизил прогноз роста мировой экономики

Нынешняя неопределенность относительно того, какой будет политика избранного президента США Дональда Трампа, отразился на прогнозах экономистов Всемирного банка (ВБ). По их данным, в 2017 году глобальный экономический рост окажется несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в опубликованном полугодовом отчете ВБ, пишет «Немецкая волна».

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По прогнозам экономистов ВБ, в текущем году экономический рост составит в глобальном измерении 2,7 процента. Это на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с прогнозами на 2017 год, обнародованным в июне 2016 года.

"Царит все больше неопределенности относительно будущего бюджетного и торгового курса и миграционной и внешней политики США", - отмечается в отчете. Впрочем, в ВБ признают, что некоторые предложения Трампа могли бы стимулировать развитие экономики США и мира. Речь идет прежде всего о планах по реализации инфраструктурных проектов и инвестиционные замыслы. Но в то же время предложенная им протекционистская торговая политика может немного "затормозить" мировую экономику, считают в ВБ.

Через неопределенность эксперты ВБ также не актуализировали свой прогноз относительно экономического развития США на 2017 год, что довольно необычно. Ранее экономисты банка ожидали роста экономики США в объеме 2,2 процента после того, как в 2016 году американская экономика прибавила 1,6 процента.

Для экономически развитых стран эксперты ВБ прогнозируют рост в 1,8 процента. Экономика стран с переходной экономикой и развивающихся стран придаст 4,2 процента. Это произойдет не в последнюю очередь через некоторое подорожание мировых цен на сырье. Аналитики ВБ также ожидают, что экономика еврозоны вырастет на 1,5 процента.

Как сообщал УНИАН, относительно Украины, то Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на уровне 2 процентов, отметив при этом прогресс в реформировании системы государственных финансов, долговой политики, реформировании энергетического и банковского секторов.