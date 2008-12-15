Рост экономики Японии в 2009-2010-м гг. снизится

Экономика Японии может снизить рост в следующем финансовом году, начинающемся 1 апреля, заявил глава японского Центробанка в интервью газете Financial Times, опубликованном в Понедєльник, передает k2kapital.

Статья вышла после того, как Центробанк изучил результаты исследования, показавшие, что настроения крупных производителей ухудшились до минимального уровня почти за семь лет, еще сильнее омрачив прогноз экономики, и без того переживающей рецессию.

"До недавнего времени японская экономика была относительно защищена от бурь на зарубежных кредитных рынках. Но картина изменилась после банкротства банка Lehman Brothers", - заявил управляющий центробанка Масааки Сиракава.

По его словам, экономические условия значительно изменились с момента выхода последнего экономического доклада Центробанка, публикуемого дважды в год, в котором говорилось, что экономика Японии будет постепенно расти в течение некоторого времени во второй половине следующего финансового года.

"Но с тех пор мировая экономика сильно изменилась. Я думаю, что экономика в 2009 финансовом году может сократиться", - считает Сиракава.

В прогнозе, выпущенном в конце октября, говорилось, что в 2009-10 финансовом году рост экономики составит 0,6%.

"Эта рецессия - синхронная рецессия, поэтому я не думаю, что траектория японской экономики намного отличается от остального мира", - указывает глава Центробанка.