Украина потеряла 3 миллиона рабочих мест из-за оккупации Донбасса и Крыма – министр соцполитики

Украина за 2014-2015 годы потеряла 3 млн рабочих мест вследствие конфликта с Россией и оккупации части территории Донбасса и Крыма, сообщил на заседании Кабинета министров министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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«Занятость в Украине за этот период уменьшилась на 3 млн рабочих мест, то есть 3 млн граждан остались без работы», - сказал он.

Рева также отметил, что прирост занятости в предыдущие периоды происходил за счет увеличения числа рабочих с неквалифицированным трудом и сегодня процент таких вакансий в структуре рынка труда Украины составляет 30%.

Как сообщал УНИАН, количество официальных безработных в Украине, по данным Госстата, на ноябрь прошлого года составляло 337,9 тыс. человек.