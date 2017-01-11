Доля госсектора в экономике Украины составляет 16% - Минэкономразвития

Доля государственного сектора в экономике Украины в январе-сентябре 2016 года составила 16,3%, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

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Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом крупнейшей доля госсектора является в научной и технической деятельности (66%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (53,3%), поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (49,2%), транспорте и почтовой деятельности (27,6%), а также искусстве и спорте (24,1%).

Согласно документу, доля государства в активах страны составляет 27,4%, а госсектор экономики генерирует 14,6% чистого дохода.

Как сообщал УНИАН, доля государственного сектора в экономике Украины по итогам января-сентября 2015 года составила 16,2%.