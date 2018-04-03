Внешняя торговля Украины: в поисках новых рынков и партнеров

Прошедший год ознаменовался важнейшим событием для украинской экономики - вступлением в силу зоны свободной торговли с Европейским Союзом. И результаты не заставили себя долго ждать - украинским экспортерам удалось нарастить поставки в страны ЕС на 5%.

Благодаря свободному рынку доля Евросоюза в торговле нашей страны за год выросла до 40% с 35%. В прошлом году Украине удалось значительно нарастить и физические объемы поставок товаров за рубеж, однако низкие мировые цены на сырьевую продукцию не позволили получить максимально позитивный эффект в денежном эквиваленте - экспорт в январе-октябре 2016 года снизился почти на 8%.

Однако подобное снижение можно расценивать как довольно неплохой результат с учетом падения в 2015 году экспорта на 29,3% и новых российских экономических ограничений. Часть украинской промышленности, создававшаяся во времена Советского Союза с исключительно ориентацией на русских партнеров, продолжила ждать у моря погоды, так и не сумев найти свою нишу на мировом рынке, что так же внесло свою лепту в снижение экспорта.

Ситуацию помог исправить более расторопный бизнес - аграрии и IT-компании. Первые продолжили ставить рекорды, экспортировав в 2015/2016 маркетинговом году 39,4 млн тонн зерновых. В январе-октябре 2016 года поставка украинской сельхозпродукции за рубеж достигли 12 млрд долл. И, похоже, аграрии не намерены останавливаться - Минагропрод прогнозирует увеличение экспорта зерновых в 2016/2017 маркетинговом году до 41,6 млн тонн.

Что касается IT-сектора, то он обеспечивает приход в страну нескольких миллиардов долларовой выручки ежегодно, и цифры растут рекордными темпами среди всех экспортных отраслей.

Однако общее падение экспорта, вызванное в первую очередь неблагоприятными мировыми ценами и торговой войной РФ, свидетельствует о необходимости ускорить интеграцию украинской экономики в рынки ЕС и цивилизованного мира.

«Рынок ЕС понемногу начинает компенсировать тот колоссальный удар по экономике, социальной сфере и уровню жизни, который нанесла нам Россия тем, что начала войну, закрыла доступ украинским товарам на свой рынок и блокировала транзит в третьи страны», - отметил президент Украины Петр Порошенко.

Исторически экономика нашей страны зависит от состояния внешней торговли, поскольку экспорт составляет около 50% ВВП. Согласно расчетам Минэкономразвития, каждые 100 млн долл. прироста экспорта добавляют 0,1% к росту ВВП. Лишь в январе-октябре 2016 года наша страна потеряла около 2,5 млрд долл. экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Если бы этого падения не было, ВВП страны по итогам прошлого года мог бы вырасти не на 1 - 1,5%, а на 3,5 - 4%, что приблизительно равно темпам экономического роста соседней Польши, которая имеет совсем другой уровень вовлеченности в работу экономической системы Евросоюза.

Очевидно, что Украина не может существенно повлиять на мировые цены сырьевой продукции, а также на деструктивную политику Кремля. Однако помощь бизнесу в переориентации на европейский рынок, изменение структуры экспорта в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также поиск и развитие отношений с новыми торговыми партнерами - вполне посильные задачи.

«В 2016 году мы заметили некоторое оживление экспорта украинских товаров. Но стоит отметить, что этот рост заметен лишь в сравнении с 2015 годом. По сравнению, например, с аналогичной ситуацией 2013 года, экспорт украинских товаров на рынки ЕС значительно сократился», - отметила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

И если низкие прошлогодние объемы экспорта в ЕС по сравнению с 2013 годом во многом являются следствием падения цен на сырьевую продукцию (в физических объемах поставки товаров в европейские страны растут), то поставки промышленной продукции в страны СНГ падают большими темпами вследствие идущей третий год войны России против нашей страны. В связи с этим переориентация промышленности на рынок ЕС и третьих стран, не находящихся под влиянием России, а также стимулирование экспорта IT-услуг на внешние рынки может стать основой восстановления экономики страны в 2017 году.

Разворот на Европу

Потенциал рынка Евросоюза для Украины является огромным - более 500 млн людей и покупательная способность в несколько триллионов евро. В 2016 году зона свободной торговли с ЕС позволила нашим производителям воспользоваться лишь малой частью потенциальных возможностей. Впрочем, и это привело к укреплению Евросоюза в качестве основного торгового партнера страны.

«Результаты 10 месяцев (январь-октябрь) 2016 года ярко свидетельствуют о дальнейшем росте важности торговых связей между Украиной и ЕС. Доля ЕС в географической структуре экспорта Украины за указанный период составила 41%, уверенно выводя Европейский Союз в ранг ключевого торгового партнера Украины. Внешняя торговля с ЕС продолжает оставаться одним из двигателей постепенного восстановления экономики Украины», - подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В то же время, доля России в украинском экспорте за те же 10 месяцев прошлого года снизилась до 10% с 12%.

В наступившем году экономические связи нашей страны с Европой усилятся, ведь Европарламент в скором времени планирует рассмотреть вопрос выделения Украине дополнительных квот на беспошлинную поставку отдельных видов продукции, включая товары пищевой промышленности и промтовары. По оценкам Минэкономразвития, предоставление квот позволит в краткосрочной перспективе нарастить экспорт в ЕС на 200 млн долл., а это - дополнительный рост ВВП на 0,2%.

«Быстрое и безусловное принятие этого решения предоставит весомую экономическую поддержку украинской стороне в контексте продолжающейся де-факто торговой войны РФ против Украины в контексте начала временного применения с 1 января 2016 ЗСТ Украина-ЕС. Мы рассчитываем, что Европейский парламент и государства-члены поддержат проект без значительных изменений», - отметила Микольская.

Наиболее важным аспектом использования потенциала рынка ЕС является переход украинской промышленности на европейские стандарты.

По словам главы Европейской бизнес-ассоциации Деревянко, преференциальные условия поставок продукции на рынок ЕС действовали и до вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации, однако украинскому бизнесу до сих пор не удалось в полной мере воспользоваться представленной возможностью.

«Можем ли мы говорить, что Украина в полном объеме использовала эту возможность? Очевидно – нет. Это обусловлено падением промышленного и экспорто-ориентированного производства, недостаточным уровнем гармонизации законодательства, да и просто неготовностью украинских компаний (отсутствие знаний и понимания рынка, маркетинговых стратегий, финансирования и т.д.) Ведь и в 2016 году ряд квот мы не исчерпали полностью», - сказала Деревянко.

В аспекте гармонизации законодательства Украина в 2017 году планирует присоединиться к конвенции Пан-Евро-Мед, которая позволит маркировать продукцию, произведенную на украинском сырье в Евросоюзе как продукцию происхождением из ЕС, а также аналогичным образом маркировать продукцию, произведенную в Украине на европейском сырье. Более того, Украина намерена заключить ряд соглашений АСАА по промышленным товарам, после чего украинская сертификация будет признаваться в ЕС.

Ускорение процесса гармонизации очень важно для промышленности, де-факто потерявшей рынок сбыта СНГ из-за войны России против нашей страны.

Ведь одной из ключевых проблем украинского экспорта является высокая доля его сырьевой составляющей, крайне подверженной влиянию колебаний цен на мировых рынках. На данный момент более 40% украинского экспорта составляет агарная продукция, которой лишь в январе-сентября прошлого года было продано за рубеж на 10,4 млрд долл.

«На фоне незначительного роста экспорта в ЕС, доля сырьевого экспорта из Украины увеличивается, в то время как доля экспорта продукции с большей добавленной стоимостью уменьшается. В мировой практике ни одна сырьевая страна не стала богатой. Чтобы исправить ситуацию, нам важно развивать промышленность, в том числе и переработку. Одна из наших компаний заключила договор с немецким автопромом на изготовление электронных комплектующих. И с чем она при этом сталкивается? Конечно, с валютными ограничениями», - отметила Деревянко.

Таким образом, компенсация сокращающейся доли стран СНГ рынком Европы в 2017 году может ускорится, но темп изменений во многом будет определять быстрота гармонизации законодательства, отмена валютных ограничений и государственная поддержка экспорта.

Новые рынки

Помимо активного продвижения своих товаров и услуг на рынок Евросоюза Украине критически важно активизировать налаживание взаимовыгодных отношений с другими странами в Азии, Африке и Америке.

В 2016 году Украина активизировала переговоры о создании зон свободной торговли с традиционно важным партнером соседней Турцией. Однако перспективы подписания соглашения в 2017 году пока выглядят туманно. Особенно на фоне активного заигрывания президента этой страны с хозяином Кремля.

По словам Микольской, Украина готова либерализировать экономические отношения с Турцией исключительно с учетом национальных интересов, один из которых - отмена пошлин на сельскохозяйственную продукцию.

«Наши стандартные условия - что соглашение с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет смысла», - подчеркнула торгпред.

Еще одним важным направлением украинских переговоров о либерализации торговли является Израиль. В конце ноября прошлого года во время визита в Киев спикер парламента Израиля Йоав Эдельштейн отметил, что соглашение о зоне свободной торговли с Украиной может быть подписано в 2017 году.

Однако корректировки в надежды и расчеты внесла поддержка Украиной в конце декабря резолюции ООН, осуждающей строительство Израилем поселений на спорной территории, которая формально отнесена к Палестине. После принятия этого решения премьер-министру Владимиру Гройсману пришлось отменить визит в Израиль, а дипломатические отношения между странами резко ухудшились. Подобная обстановка явно не способствует позитивному исходу переговоров.

В 2016 году Украине удалось активизировать торговые отношение со странами Азии, включая Китай. Поднебесная не только стала вторым в мире потребителем украинской продукции, но и предложила создать зону свободной торговли с Украиной, а также активизировать сотрудничество в рамках инфраструктурного проекта «Шелковый путь», призванного теснее связать Европу и Азию.

Инициатива «Шелкового пути» дает Украине техническую возможность обойти ограничения Россией транзита своих товаров в страны Средней Азии. Более того, наша страна интересна Китаю как производственная площадка для дальнейшего экспорта в ЕС.

«Без Украины реализация инициативы ("Шелковый путь") будет неполной, даже немыслимой. Из-за этого Украина стала одной из первых среди более чем 60 стран, которые присоединились к Пути», - отметил посол Китая Ду Вэй.

По словам Микольской, Киев рассмотрит возможность заключения соглашения о ЗСТ с Китаем после утверждения экспортной стратегии, которая разрабатывалась весь прошлый год и может быть принята в 2017 году.

Украинскому бизнесу очевидно интересен рынок Азии, а Китай является ключевым игроком в этом регионе.

«Азиатские рынки являются потенциально очень перспективным направлением», - подчеркнула Деревянко.

Не будем забывать о таком перспективном для нашей страны рынке, как канадский. В прошлом месяце нижняя палата парламента этой страны единогласно ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Подписанное в июле 2016 года Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных сферах. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона откроет до 98% рынка, тогда как Украина отменит тарифы на почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение последующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из соглашения.

Таким образом, внешняя торговля Украины в 2016 году по денежным показателям не продемонстрировала позитивного результата, но и однозначно негативным его назвать так же нельзя. Тенденция роста доли ЕС сопровождалась продолжением сокращения поставок украинской продукции в Россию и страны СНГ, а также низкими мировыми ценами. В 2017 году очевидных предпосылок для изменения подобного тренда не предвидится. А в этих условиях экономический успех Украины во многом будет зависеть от способности бизнеса быстро переориентироваться на европейские стандарты и возможностей руководства страны и самих производителей обеспечить выход украинских товаров и услуг на перспективные рынки.

Максим Шевченко