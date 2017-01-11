В Кабмине рассказали, сколько работающих украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал журналистам после заседания правительства.

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«Это ненормально, когда у нас 18 млн занятых, а 11 млн платят в Пенсионный фонд взносы, и то часть из них в неполном объеме», - отметил он.

По словам Розенко, такая ситуация негативно влияет на возможность государства обеспечить достойные пенсии населению.

«В Украине не будет больших пенсий в ситуации, когда почти половина работающих людей не платят в полном объеме социальные взносы», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассчитывает начать осовременивание пенсий в первой половине 2017 года, для чего потребуется 40-50 млрд грн дополнительного финансового ресурса, который можно будет привлечь за счет повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января.