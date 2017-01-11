Компенсация украинцам за потерю имущества из-за российской оккупации будет рассматриваться в рамках "Минска" - Рева

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева перед заседанием правительства в среду.

«Действующим законодательством это (компенсация за потерю или повреждение имущества в результате оккупации - УНИАН) не предусмотрено. Такая проблема есть, и она будет решаться в рамках Минского процесса - оккупация украинской территории иностранным государством, в том числе - вопросы с имущественными правами наших граждан, которые были нарушены из-за оккупации», - сказал он.

Также Рева сообщил, что правительство в скором времени утвердит план своей деятельности, который четко определит приоритеты социальной защиты населения в условиях военной агрессии и снижения уровня жизни.

Как сообщал УНИАН, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ на встрече в Берлине 19 октября прошлого года договорились о разработке «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений по Донбассу.

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29 ноября в Минске состоялась встреча глав МИД в «нормандском формате» для обсуждения этой «дорожной карты». По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дискуссия о «дорожной карте» была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. По словам Климкина, во время переговоров не удалось достичь согласия ни по одному вопросу.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель констатировал, что Украина и Российская Федерация не имеют согласия о последовательности шагов по выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее замминистра иностранных дел Вадим Пристайко сообщал, что Украина оценивает свои потери от российской военной агрессии на Донбасе в 20% ВВП.