Россия может сократить добычу нефти на 200–300 тысяч баррелей в сутки при присоединении к решению ОПЕК, сообщил глава «ЛУКойла» Вагит АЛЕКПЕРОВ в понедельник журналистам.

«Со стороны ОПЕК есть ожидание, что Россия сократит добычу на 200–300 тысяч баррелей по сравнению со среднегодовыми», – сказал В.АЛЕКПЕРОВ, передает РИА «Новости».

В 2008 году Россия добывала в среднем 9,5 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщал УНИАН, Россия и еще три страны, которые не входят в ОПЕК, примут участие в предстоящем саммите Организации стран-экспортеров нефти в Алжире, сообщил в субботу председатель ОПЕК, министр энергетики Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ.

На саммит ОПЕК приглашены также Оман, Азербайджан и Сирия. Предстоящая встреча пройдет 17 декабря в алжирском городе Оран.

Ш.ХЕЛИЛЬ утверждает, что картель уже достиг договоренности уменьшить объемы производства добычи нефти.

Напомним, ранее глава ОПЕК пояснял, что падение цен на нефть вызвано снижением мирового спроса на топливо в условиях финансового кризиса. Тогда он добавил, что нефть могла подешеветь и до десяти долларов за баррель, если бы ОПЕК не принимала решений о сокращении добычи в сентябре и октябре текущего года.

С июля 2008 года цена нефти опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 50 долларов, что вынудило ОПЕК, на долю которой приходится 40% мирового производства "черного золота", начать сокращение добычи сырья. 24 октября было принято решение сократить квоты на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Отметим, украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.