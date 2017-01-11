В Кабмине назвали сроки и условие осовременивания пенсий

Кабинет министров Украины рассчитывает начать осовременивание пенсий в первой половине 2017 года, для чего потребуется 40-50 миллиардов гривень дополнительного финансового ресурса, который можно будет привлечь за счет повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень с 1 января.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

"Мы хотим начать (осовременивание пенсий – УНИАН) раньше. Нам нужен месяц-два, чтобы понять, привлечем ли мы дополнительный ресурс", – сказал министр, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство осовременивать пенсии во второй половине 2017 года.

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По словам Розенко, все механизмы качественного изменения пенсионной системы Украины уже разработаны и дальнейшая их имплементация зависит исключительно от привлечения средств.

"Чтобы провести осовременивание пенсий, нам необходим дополнительный ресурс в 40-50 миллиардов гривень. Все механизмы есть, все схемы осовременивания пенсий есть, есть четкое понимание, есть законодательные акты, все готово. Нет лишь одного – дополнительного ресурса Пенсионного фонда. Мы надеемся, что получим дополнительный эффект от повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень", – подчеркнул Розенко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года вице-премьер заявил, что осовременивание пенсий граждан Украины, запланированное правительством на 2017 год, может коснуться 5 миллионов пенсионеров.