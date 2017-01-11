S&P понизило рейтинги ПриватБанка до уровня "SD" - выборочный дефолт

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" до уровня "SD" (выборочный дефолт) в связи с принудительной конвертацией евробондов банка в капитал после национализации финучреждения.

"В отсутствие информации о дефолте по другим обязательствам "ПриватБанка" мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт (selective default - SD). В связи с этим мы понижаем рейтинги "ПриватБанка" с "R" ("под надзором органов государственного регулирования") до "SD", - говорится в пресс-релизе агентства.

При этом, как отмечает S&P, пересмотр рейтингов возможен при получении достаточных сведений для оценки кредитоспособности финучреждения после проведения правительством его докапитализации.

Читайте такжеНационализация "ПриватБанка" дала треть прироста госдолга в 2016 году - эксперт

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

После решения о национализации "ПриватБанк" заменил обязательства по облигациям трех серий на 595 миллионов долларов перед специальной компанией (SPV, Великобритания) на акции дополнительной эмиссии.