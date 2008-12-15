ВР в четверг планирует презентовать проект бюджета

В четверг, 18 декабря, в Верховной Раде Украины планируется презентация проекта государственного бюджета на 2009 год при участии всего состава Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Правительство в полном составе будет на заседании Верховной Рады, и разговор должен быть результативным», - сказал он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, до четверга планируется принять минимум 15 антикризисных законов. «При этом самый действенный механизм преодоления кризиса – это бюджет», - добавил лидер фракции БЮТ.