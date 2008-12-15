Цена газа для Украины не должна превышать 200 долларов

Цена импортного газа для Украины не должна превышать 200 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал ведущий эксперт энергетических программ Центра им. Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО сегодня на пресс-конференции на тему: «Почему при условии мирового падения цены на нефть в Украине наблюдается галопирующая инфляция?».

«Цена газа для Украины не должна быть выше 200 долл. за тыс. куб. м., а то и остаться на существующем уровне», - сказал В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, на динамику цен на газ, кроме снижения мирового спроса, также влияет и снижение цен на нефть. При этом такой эффект проявляется с опозданием 6-9 месяцев.

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК, в свою очередь, допускает, что Россия может пойти на безосновательное повышение цены газа для Украины на 2009 год.

«Не исключаю, что Россия может пойти на безосновательное повышение цены на газ для Украины, как штраф за невыполнение контрактов, подписанных ранее. При этом такой шаг может найти понимание на западе (в Европе – УНИАН)», - отметил А.ТОДИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, по оценкам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг», уже в декабре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» может добиваться от ОАО «Газпром» поставок газа по цене на уровне не выше 160-170 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Цена природного газа для Украины в 2007 году составляла 130 долл. за тыс. куб. м., а в 2008 г. – уже 179,5 долл. за тыс. куб. м.