Закрытие "спящих" предприятий физлиц не повлияет на уровень безработицы – Розенко

Закрытие предприятий физических лиц, которые зарегистрированы, но не ведут экономической деятельности, не повлияет на уровень безработицы в стране и экономику Украины в целом, сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на заседании Кабинета министров Украины.

"Сегодня закрываются те предприятия физических лиц, которые уже не работают и не платят налогов… Ни на увеличение безработицы, ни на экономические показатели государства это не повлияет", - сказал он.

По словам Розенко, те из предпринимателей, кто умышленно не платит налоги, в будущем не смогут рассчитывать на достойную пенсию.

"В будущем, через 15-20 лет, когда предприниматель, который не платил налогов, придет в Пенсионный фонд, ему насчитают такую же "спящую" пенсию",- добавил вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабмина министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что большинство физлиц-предпринимателей, которые сейчас закрывают бизнес в том числе из-за повышения уровня минимальной зарплаты и усиления платежной дисциплины в части уплаты единого социального взноса, не вели хозяйственной деятельности и не платили никаких налогов.

С 1 января текущего года отдельные категории физических лиц – предпринимателей, в частности, второй и третьей групп, обязаны платить единый социальный взнос в размере 704 гривень в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

По сообщению ряда украинских СМИ, в связи с установлением нового показателя минимальной зарплаты, а также введения новых налоговых норм, предусматривающих детенизацию хозяйственной деятельности и выплату справедливых зарплат, в Украине начали массово закрываться предприятия, основанные физлицами. В разных городах количество ликвидируемых предприятий физических лиц составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч в день.