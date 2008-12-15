Ющенко против кадровой ревизии в ФГИ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет преждевременным и неуместным вопрос кадровой ревизии в Фонде государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО призывает правительство и коалицию проводить кадровую политику после формирования и обнародования социально-экономических приоритетов.

По его мнению, сегодня нет документов, которые определяют принципы деятельности правительства, в частности, по Фонду госимущества.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что, по убеждению Президента, приоритетной задачей в сфере приватизации является увеличение финансовых поступлений за счет эффективного управления вместо бездумной и неэффективной распродажи государственного имущества в условиях кризиса.

«Именно с учетом этих заданий должна формироваться кадровая политика и назначаться соответствующие руководители», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении народного депутата Андрея ПОРТНОВА (БЮТ) председателем Фонда госимущества Украины. Этот проект постановления разработан в соответствии с представлением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 10 декабря т.г.

12 декабря премьер заявила, что выдвижение кандидатуры А.ПОРТНОВА на должность главы ФГИУ было согласованным решением коалиции БЮТ, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.