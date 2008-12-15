Черновецкий стал советником Черновецкого

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил своего сына Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО советником по вопросам государственных закупок, которые проводятся коммунальными предприятиями столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской председатель сообщил сегодня во время совещания в мэрии, на котором присутствовали руководители предприятий и организаций коммунальной собственности, представив им своего сына в новой должности.

«Я с гордостью представляют вам своего сына – Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, который без заработной платы работаем моим советником, и он будет координировать всю вашу деятельность. Я хотел бы, чтоб вы его воспринимали на полном серьезе», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом мэр Киева подчеркнул, что его сын - уже состоявшийся человек, миллионер, а кроме того, добрый и порядочный парень. «Он всегда слушает чужое мнение – у меня времени мало, я, к сожалению, не успеваю этого делать. Он с каждым из вас отдельно познакомится, и я уверяю вас, что вы узнаете доброго, душевного человека, имеющего колоссальный опыт хозяйственной деятельности», - добавил городской председатель.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что начинает в Киеве «широкомасштабную войну» с коррупцией. В этом направлении, по его словам, уже создается специальный тендерный комитет, в который войдет большинство его заместителей. «Это общественная группа, общественное формирование, в которое будет направляться вся информация. В него входит и мой сын. И с сегодняшнего дня я прошу вас все документы о тех тендерах, которые будут или сейчас проходят, передать», - сказал мэр, обратившись к присутствующим на заседании руководителям.

В интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ после того, как покинул заседание, сообщил, что начать борьбу с коррупцией в столице ему мешали последние три года «постоянные выборы, навязываемые Юлией ТИМОШЕНКО».

«Я полагаю, что в теневой сфере на сегодня находится около 25 млрд. грн. Это еще один бюджет Киева. Я настроен решительно», - подчеркнул Киевский городской председатель.

Он также сообщил, что к работе вышеупомянутого комитета собирается привлечь «самых выдающихся предпринимателей и чиновников из администрации Президента, из Кабинета Министров».

По словам мэра, он предложит этим людям составить свою концепцию по борьбе с коррупцией в столице, нанять персонал для реализации своих идей в данном направлении. «А дальше я определю их на роль советников, если этот человек соответствует должности», - пояснил городской председатель.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, люди, которые придут работать в мэрию, будут иметь свой кабинет, но работать на общественных началах – без заработной платы, поскольку «они все - богатые люди».

«Через полгода мы можем говорить о первых деньгах, которые поступят в бюджет. Но я ожидаю это уже до 1 января», - поделился городской председатель.

В свою очередь, С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил журналистам, что будет курировать работу Главного управления по внутреннему контролю и аудиту Киевской городской государственной администрации, а конкретнее – будет следить и контролировать расходование бюджетных средств при осуществлении госзакупок коммунальными предприятиями.