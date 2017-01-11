Гривня подешевела на 10 копеек – до 27,30 за доллар

В понедельник, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,30 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5246/28,6267 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1132 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 484 сделки на сумму 281,02 миллиона долларов.