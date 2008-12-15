Страны-доноры наполнят фонд «Укрытие»?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА надеется, что сегодня в Лондоне на Ассамблее стран-доноров будет принято решение о наполнении Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня в Лондоне, в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития, началось очередное ежегодное заседание Ассамблеи совета доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

«Мировой финансовый кризис не повлияет на планы и сроки финансирования строительства нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС», - сообщил журналистам перед отъездом в Лондон министр.

«Инфляция на этом почти не отразится, поскольку финансирование проекта осуществляется в валюте. Металл, например, сейчас подешевел, поэтому очень тяжело сказать, какой будет окончательная стоимость проекта», - отметил В.ШАНДРА.

По его словам, страны-доноры в случае подорожания проекта или возникновения непредвиденных осложнений, в частности, инфляции, готовы дофинансировать нужную сумму.

В.ШАНДРА также отметил, что выполнение всех чернобыльских проектов контролирует ЕБРР и дважды в год отчитывается об использовании средств перед Ассамблеей доноров. «Контроль за использованием ресурсов очень суров, и это дает уверенность, что планы закончить строительство нового безопасного конфайнмента до лета 2012 года будут выполнены. Сейчас мы идем четко по графику», - подчеркнул В.ШАНДРА.

«Новое «Укрытие» - действительно уникальный объект и по размерам, и по условиям, в которых он строится», - убежден министр.

*** 15 мая этого года ЕБРР принял решение выделить на Фонд «Укрытие» 135 миллионов евро, а 15 июля на заседании Совета стран-доноров было принято постановление о предоставлении еще 60 миллионов евро.