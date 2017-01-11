НБУ в 2017 году может признать неплатежеспособными 10-15 банков – эксперт

Национальный банк Украины в 2017 году может признать неплатежеспособными еще 10-15 банков. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал финансовый аналитик Егор Перелыгин.

"Я думаю, что на сегодняшний день можно сказать смело, что такого банкопада, как в 2015 и 2016 годах, уже не будет, но банков 10-15 на сегодняшний день потенциально есть на выход", - сказал он.

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По словам Перелыгина, причина заключается в том, что эти банки не смогут выполнить требования Национального банка Украины по докапитализации.

"Многие из этих банков - это те, которые не смогут докапитализироваться. На сегодняшний день Национальный банк абсолютно резонно требует определенного движения со стороны акционеров банка для капитализации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2014-2016 годах регулятор признал неплатежеспособными 81 банк.