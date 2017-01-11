Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,11 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2711,3199 (11 января – 2718,6833)

100 EUR – 2847,6993 (11 января – 2872,8326)

10 RUR – 4,5067 (11 января – 4,5347)

Читайте такжеНБУ признал "Платинум банк" неплатежеспособным

Как сообщал УНИАН, 11 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,30 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5246/28,6267 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1132 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 484 сделки на сумму 281,02 миллиона долларов.