ЕК пока не комментирует возможность присоединения России к ОПЕК

Еврокомиссия пока не комментирует возможность присоединения России к ОПЕК.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Ферран Тарраделлас ЭСПУНИ.

“Пока решение не принято, мы не комментируем его”, - сказал он.

В то же время, характеризуя в целом отношение Еврокомиссии к картелям, Ф.ТАРРАДЕЛАС ЭСПУНИ отметил, что Комиссия выступает за прозрачный и открытый рынок.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что не исключает в будущем присоединения России к ОПЕК – Организации стран - экспортеров нефти.