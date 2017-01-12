Рабинович: ситуацию с "Платинум Банком" необходимо расследовать

Об этом в интервью телеканалу 1+1 заявил народный депутат Вадим Рабинович.

По его словам, депутаты подавали и вновь готовят соответствующие документы в НАБУ и прокуратуру с требованием расследовать взаимосвязь между банкротством финучреждения и действиями заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, которая в свое время возглавляла "Платинум Банк".

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"Ситуация с "Платинум Банком" достаточно предсказуема. Мы неоднократно передавали пленки в НАБУ и другие органы, что Рожкова (заместитель председателя НБУ, - ред.) напрямую связана с "Платинум Банком"", - говорит Рабинович.

Рабинович убежден о наличии состава преступления вокруг "Платинум Банка", через который были выведены миллиарды. "Миллиарды украдены через банк! И не в чемоданах их украли. С Рожковой вообще ничего не надо. Там состав преступления с "Платинум Банком" просто на лицо. Она и Кауфман сначала завалили банк "Михайловский", потом уничтожили Платинум. В два этапа обокрав страну и людей на миллиард", - говорит депутат.

Рабинович убежден, что по "Платинум Банку" и замглавы НБУ Рожковой необходимо провести расследование. "Если у тебя прошли обыски и прекращают все дела - тишина полная, значит что? Значит ты - откупился! Я не верю ни одной правоохраниельной системе, которая закроет по Рожковой дело", - отметил в интервью нардеп.

"Это платиновая афера со стороны Национального банка", - добавляет он.

При этом нардеп отметил, что правящая коалиция в Верховной Раде не дает создать следственную комиссию по расследованию данных вопросов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отнесении к неплатежеспособным "Платинум Банка", входящего в Украине во вторую двадцатку по объему активов.

Как сообщается на сайте регулятора, "Платинум Банк" по результатам диагностического обследования в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.