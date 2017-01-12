Мексиканский песо на фоне пресс-конференции Трампа обновил исторический минимум

Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа, известного своими антимексиканскими высказываниями, серьезно ударила по и без того ослабленной национальной валюте Мексики.

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В ходе межбанковских торгов во время пресс-конференции доллар поднимался до отметки в 22,2 песо, что примерно на 0,9% выше показателей торгов вторника.

В итоге песо обновил исторический минимум к доллару, остановившись на отметке в 21,93 песо за единицу американской валюты, сообщает портал деловой информации Infosel, передает Прайм.

Днем раньше средневзвешенный показатель торгов составил 21,7 песо за доллар США. При этом курс ЦБ Мексики на среду установлен на уровне 21,9 песо за доллар.

В розничной торговле доллар в среду стоил уже 22,4 песо, а при покупке банками – 21,55 песо.

Эксперты ожидают, что до 20 января, дня вступления Трампа в должность, курс мексиканской валюты продолжит колебания и падения. В первую очередь это связано с подтверждением Трампом на пресс-конференции намерения заставить Мексику оплатить строительство стены на границе двух стран.