Отрицательное сальдо внешней торговли составило 1,91 млрд. долларов

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в октябре составило 1 млрд. 910,1 млн. долл. против 1 млрд. 526 млн. долл. в октябре 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в октябре т.г. против октября 2007 года экспорт товаров вырос на 30,5% - до 5 млрд. 674,4 млн. долл., импорт, соответственно, на 29,1% - до 7 млрд. 584,5 млн. долл.

Также сообщается, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре 2008 года составило 16 млрд. 069 млн. долл. против 8 млрд. 190,4 млн. долл. за 10 мес. 2007 года (также отрицательное сальдо).

По данным Госкомстата, по итогам января-октября 2008 года экспорт товаров составил 59 млрд. 423,6 млн. долл., импорт - 75 млрд. 492,6 млн. долл. По сравнению с январем-октябрем 2007 года, экспорт увеличился на 48,4%, импорт - на 56,5%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2007 году составило 7 млрд. 310,9 млн. долл. против 2 млрд. 884,5 млн. долл. в 2006 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 11 млрд. 421,8 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 4 млрд. 110,9 млн. долл. против соответственно 6 млрд. 670,6 млн. долл. и 5 млрд. 786,1 млн. долл. в 2006 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в минувшем году увеличился до 65 млрд. 548,2 млн. долл. (в 2006 году - 48 млрд. 758 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 669,9 млн. долл. (в 2006 г. - 45 млрд. 38,6 млн. долл.), импорт услуг - 4 млрд. 878,3 млн. долл.

Экспорт товаров и услуг составил 58 млрд. 237,3 млн. долл. (в 2006 году - 45 млрд. 873,5 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 49 млн. 248,1 млн. долл. (38 млрд. 368 млн. долл.), экспорт услуг - 8 млрд. 989,2 млн. долл. (7 млрд. 505,5 млн. долл.).