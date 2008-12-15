Кризис пойдет на спад в конце 2009 - начале 2010 года

Мировая экономика начнет выходить из кризиса в конце 2009 - начале 2010 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН. Об этом сообщает Reuters.

"2009-й будет очень тяжелым годом, январские данные, скорее всего, окажутся хуже, чем в январе 2008 года", - сказал Д.СТРОСС-КАН, добавив, что в январе МВФ, вероятно, понизит прогноз роста мировой экономики на 2009 год.

Несмотря на вероятность начала оздоровления экономики в конце будущего года, существует множество рисков для экономического роста, отметил Д.СТРОСС-КАН.