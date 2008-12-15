Розничный товарооборот вырос на 20,5%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-ноябре 2008 года вырос на 20,5% по сравнению с январем-ноябрем 2007 года - до 220 млрд. 756,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста розничного товарооборота по итогам января-ноября т.г. были зафиксированы в Луганской - 30,2% (6 млрд. 988,8 млн. грн.), Хмельницкой – 27,1% (4 млрд. 434,7 млн. грн.) и Днепропетровской – 25,7% (20 млрд. 322,6 млн. грн.) областях.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, вырос (в сопоставимых ценах) на 29,3%, по сравнению с 2006 годом, до 175 млрд. 122,8 млн. грн.

По данным Госкомстата, наибольшие темпы розничного товарооборота по итогам 2007 года были зафиксированы в Севастополе - 48,6% (1,8 млрд. грн.), Черновицкой области - 41,4% (2 млрд. 637,5 млн. грн.) и Николаевской области - 40,8% (3 млрд. 722,6 млн. грн.)