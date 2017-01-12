В Нацбанке назвали причины роста цен в прошлом году

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в 2016 году.

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«В 2016 году потребительская инфляция стремительно снизилась до целевого уровня, провозглашенного Национальным банком Украины. В декабре прошлого года она составляла 12,4%, в то время как в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%», - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что быстрое снижение инфляции в 2016 году произошло прежде всего благодаря фундаментальным факторам. Также значительный вклад внес умеренный рост цен на сырые продукты питания.

Регулятор напомнил, что базовая инфляция в Украине по результатам 2016 года замедлилась до 5,8% (с 34,7% в 2015 году).

«Снижению базовой инфляции и в целом инфляционного давления способствовали умеренная фискальная и монетарная политика, уменьшение интенсивности военного конфликта на востоке, вторичные эффекты факторов со стороны предложения сырых продуктов питания», - отметил НБУ.

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Нацбанк считает, что усиление роли учетной ставки, ее взвешенное снижение в течение года и сдерживание фискального дефицита в целевых пределах привели к существенному улучшению инфляционных и курсовых ожиданий и сдерживали инфляцию со стороны спроса. Также снижению инфляции способствовала умеренная волатильность обменного курса гривни, которая наблюдалась в течение большей части года благодаря благоприятной ситуации на внешних рынках, поступлениям от экспорта высокого урожая зерновых и масла и мерам Национального банка по сглаживанию чрезмерных колебаний курса на межбанковском валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2017 года может составить 2,1% при инфляции до 10%.