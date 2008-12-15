”Виннифрут” планирует сокращение персонала на 50%

Компания "Виннифрут" планирует на 50% сократить численность персонала. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

Планируется сокращение сотрудников до 300 человек в связи с финансовым кризисом.

При этом компания пока не планирует сокращать рабочий график и заработную плату работников.

Справка УНИАН. ОАО "Виннифрут" создан в 2000 году на базе завода по производству соков и безалкогольных напитков и расположено в Калиновке Винницкой области. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода. Компания делает соки под ТМ "Винни", "Соки Украины", "Каротинка", сладкие газированные напитки, сокосодержащие напитки и питьевую минеральную воду "Винни-Еко", а также соковые концентраты, яблочный пектин и фруктовые пюре. 2007 год компания "Виннифрут" завершила с прибылью 0,451 млн. грн. против 3,915 млн. грн. убытков в 2006 году, увеличив чистый доход от реализации продукции на 37,78% или на 49,961 млн. грн. – до 182,219 млн. грн. 54,3273% акций компании принадлежат председателю правления предприятия Анатолию ГОНЧАРУКУ, еще 13,7307% - Garlini Investents Limited.