В Украине появилась новая платежная система
Национальный банк Украины зарегистрировал внутригосударственную платежную систему «ЛЕО».
Согласно сообщению на сайте регулятора, платежной системе 3 января было выдано соответствующее свидетельство (разрешение на осуществление деятельности).
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Платежной организацией данной платежной системы является финансовая компания «Леогейминг Пей». На текущий момент в Украине работает 13 внутригосударственных платежных систем резидентов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 4 января снизил предельный уровень наличных расчетов в сутки в 3 раза - со 150 тыс. до 50 тыс. грн. Предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.