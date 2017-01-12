Минэкономразвития по итогам 2016 года ожидает роста торговли на 4%

Министерство экономического развития и торговли Украины по итогам 2016 года ожидает роста торговли на 4,2% по сравнению с 2015 годом.

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Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте министерства.

«По итогам года ожидается рост объемов выпуска ВЭД (вида экономической деятельности - УНИАН) «Торговля» на уровне 4,2%», - говорится в материале.

При этом в Минэкономразвития отметили, что по итогам января-октября 2016 года ускорение роста розничной торговли до 3,7% с 3% компенсировало замедление роста оптовой торговли до 4,9% с 5,7%.

По мнению аналитиков министерства, увеличение объемов розничной торговли в Украине обусловлено замедлением инфляции на фоне роста реальных заработных плат. В то же время, уменьшение объемов оптовой торговли в Украине объясняется снижением импорта и переработки в условиях увеличения себестоимости производства конечной продукции.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2016 года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 1,043 трлн грн.

По данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 трлн грн, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.