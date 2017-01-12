Украинцы за год официально продали валюты на $2,5 миллиарда больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в январе-декабре 2016 года составила 2,48 млрд долл., что в 1,6 раза выше показателя чистой продажи за предыдущий год на уровне 1,55 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре чистая продажа наличной валюты населением составила 37,8 млн долл.

В то же время объем операций через серые и черные обменники в статистике не учитывается.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением в ноябре 2016 года составила 21,3 млн долл., в январе-ноябре 2016 года - 2,442 млрд долл.