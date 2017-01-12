Стоимость золота превысила психологическую отметку $1200 на заявлениях Трампа

На торгах в четверг, 12 января, на нью-йоркской бирже Comex цена золота преодолела психологическую отметку в 1200 долларов за унцию, достигнув планки 1203,70 доллара (1034 грн за 1 грамм) - максимум с ноября 2016 года.

Серебро подорожало на 0,72% - до 16,95 доллара за унцию.

Аналитики связывают подорожание драгметаллов с заявлениями Дональда Трампа на его первой после победы на выборах президента США пресс-конференции.

Читайте такжеВБ из-за Трампа снизил прогноз роста мировой экономикиАналитики считают его высказывания неопределенными, Трамп не представил четкий план экономического стимулирования в США. Они прогнозируют дальнейшее удорожание драгметаллов - золото является лучшим способом вложения сбережений во время смутных экономических перспектив.

Между тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) упал на 0,76%, до 100,96 пункта.