Гривня продолжает дешеветь: на межбанке 27,32 за доллар
12:58, 12 января 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9697/29,0520 грн/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,24/27,32 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9697/29,0520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4503/0,4530 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,2713 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделок на сумму 29,14 млн долл.
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