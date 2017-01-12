НБУ в прошлом году пополнил резервы на межбанке на $1,6 миллиарда

Чистая покупка (превышение покупки над продажей) валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке в январе-декабре 2016 года составила 1,552 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в декабре продажа валюты регулятором на межбанке превысила покупку на 119,4 млн долл., однако это не привело к формированию отрицательного сальдо по итогам года в целом.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% - до 15,539 млрд грн.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.

В течение 2015 года НБУ потратил из резервов на поддержку гривни 157,5 млн долл., продавая на межбанке больше валюты, чем покупая.