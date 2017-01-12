"Теоретически возможно": НБУ допускает дистанционную кражу средств с бесконтактных карт

Теоретически возможно получение электронных данных бесконтактной карты дистанционно, но эта дистанция должна быть слишком короткой.

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Об этом говорится в информационных материалах, размещенных на сайте регулятора.

«Могут ли злоумышленники получить бесконтактно (дистанционно) данные бесконтактной платежной карты, которая находится в портмоне, сумке и т.д.? Теоретически возможно получение электронных данных карточки дистанционно. Однако эта дистанция должна быть слишком маленькой, что ставит под сомнение полную бесконтактность такой операции, учитывая, что карта обычно хранится в месте, которое обеспечивает такое расстояние: портмоне, кошелек, сумка», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что бесконтактные карты имеют диапазон действия 0-5 см.

При этом НБУ подчеркивает, что использовать бесконтактную платежную карту для расчетов в торговых сетях безопасно, поскольку при осуществлении операций используется чип, встроенный в платежную карточку, который на сегодняшний день практически невозможно подделать, и для уменьшения риска мошенничества банки, как правило, устанавливают требование введения ПИН-кода на операции, превышающие сумму 100-200 грн.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев 2016 года украинцы совершили безналичных платежей с использованием платежных карт на сумму большую, чем за весь прошлый год.

В частности, в январе-сентябре украинцы совершили таких операций на 397,807 млрд грн против 384,795 млрд грн за весь 2015 год.

По данным НБУ, в третьем квартале 2016 года продолжила расти доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине. Этот показатель увеличился до 35,8% по сравнению с 34,9% во втором квартале текущего года.