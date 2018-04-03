Западные стимулы украинского роста

Наступивший год, по прогнозам правительства, станет для Украины годом закрепления экономической стабильности и началом уверенного экономического роста. Ключевыми драйверами изменений станут наращивание экспорта, привлечение инвестиций и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и другими западными кредиторами.

Власти смотрят в будущее с оптимизмом, рассчитывая достичь 3% роста ВВП. Для этого уже сейчас активно обсуждаются модели восстановления индустриального потенциала страны, развития отраслей производства с высокой добавочной стоимостью. Ведутся переговоры по освоению новых рынков сбыта для украинского экспорта, разрабатывается пакет инвестиционных проектов, которые могут быть интересны крупным международным компаниям.

Повестка дня реформ формируется при активном участии ключевых кредиторов - МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Свои рекомендации дают правительства США, Японии и Евросоюза. Но для Украины ценен не только международный опыт. Реформы дают нашей стране доступ к длинным и дешевым кредитам, без которых с поставленными задачами не справиться.

Накопленные за 25 лет финансовые дисбалансы и долговая нагрузка продолжают давить значительным грузом на плечи выходящей из кризиса экономики. Уровень государственного долга Украины, несмотря на проведенную в 2015 году реструктуризацию, остается очень высоким. По оценкам Всемирного банка - это свыше 90% ВВП. Обслуживание долга требует ежегодно еще 4,5% ВВП. Это сопоставимо с бюджетным финансированием нужд украинской армии.

В 2017 году Украина должна выплатить кредиторам не менее 2,6 млрд долл. В ближайшие три года общий объем долговых выплат, по оценкам экспертов, вырастет до 14 млрд долл., причем пиковым станет 2019 год, когда кредиторам придется вернуть не менее 7,5 млрд долл.

Выплатить такие деньги за счет одних лишь внутренних резервов Украина не сможет даже при условии инвестиционного прорыва - привлечения в текущем году минимум 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.

Доведется «залезть» в валютные резервы Национального банка. Но их показатель также невелик. По итогам 2016 года он составил 15,5 млрд долл. Это минимум, который позволяет выполнять текущие государственные обязательства и время от времени выходить на межбанковский рынок для валютных интервенций. На серьезные долговые выплаты резервов не хватит.

Выход очевиден: стране необходимо проводить быстрые и эффективные реформы, создавая новую экономику на заемные деньги. Вот только взять взаймы уже не так-то просто. За спасительную кредитную «соломинку» доведется побороться не меньше, чем за осторожных инвесторов. Минувший 2016 год стал весьма поучительным для Украины и показал всю зыбкость кредита доверия к нашей стране.

Утром реформы - вечером деньги

Год назад на тот момент министр финансов Наталья Яресько была уверена, что Киев сможет удержать наметившуюся экономическую стабильность и заручиться кредитной поддержкой в объеме свыше 10 млрд долл. Деньги ожидали по линии МВФ (5,8 млрд долл тремя траншами), правительства США (1 млрд долл,), правительства Японии (1,3 млрд долл), Евросоюза (1,2 млрд евро), правительств Швейцарии, Германии и Польши (в общей сложности 650 млн евро), ЕБРР и Европейского инвестбанка (порядка 1 млрд евро), а также Всемирного банка (1,5 млрд долл).

По факту в 2016 году Украина не получила и трети от ожидаемого. Затяжной политический кризис на старте года обернулся парадом отставок министров Кабинета Арсения Яценюка, торможением реформ и резким снижением деловой активности тех немногочисленных инвесторов, которые рискнули поверить в Украину, противостоящую российской агрессии на фронте и в экономике.

Одно лишь заявление директора - распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард в феврале 2016-го, в котором она усомнилась в способности украинских чиновников побороть коррупцию, фактически поставило страну на грань международной финансовой изоляции.

Ситуацию разрешила лишь смена правительства. В мае-июне новому Кабинету Владимира Гройсмана удалось запустить маховик преобразований и принять ряд кардинальных решений - о рыночных ценах на газ, таможенной реформе, электронном декларировании. Однако время для дискуссий с кредиторами было безвозвратно упущено. Договориться о возобновлении сотрудничества с главными заемщиками удалось лишь к сентябрю. При этом щедрость кредиторов была существенно ограничена.

Вместо трех траншей МВФ выдал Киеву один, сократив его объем до 1 млрд долл. с 1,7 млрд долл. Втрое был сокращен «вклад» Всемирного банка. Наиболее значимым решением с стороны Банка за 2016 год стало выделение Украине кредитных гарантий на 500 млн долл для закупки газа.

ЕБРР и Европейский инвестбанк также сократили объемы поддержки. К концу 2016 года объем вложений от ЕБРР составил порядка 400 млн евро. Столько же удалось привлечь по линии ЕИБ, и лишь в формате долгосрочной кредитной линии на поддержку малого и среднего бизнеса. И хотя Европейский инвестбанк сохраняет за Украиной возможность привлечения значительных кредитных ресурсов под инфраструктурные проекты и различные реформы общим объемом свыше 1 млрд евро, большинство договоренностей, уже оформленных и закрепленных в соответствующих договорах, в практическую плоскость пока не переведены.

Не удалось Киеву продвинуться и в деле привлечения макрофинансовой помощи от Евросоюза. Потенциальный объем вливаний был сокращен вдвое - до 600 млн евро с 1,2 млрд. Но и этот транш не был получен. В сентябре Украине выставили попахивающее лоббизмом европейских мебельных производителей условие: отменить запрет на экспорт леса-кругляка, введенный в 2015 году. Почему это до сих пор не выполненное требование обошло в списке приоритетов ускорение украинских реформ и усиление борьбы с коррупцией можно лишь догадываться.

Сложности возникли и с большим кредитом правительства Японии. Вместо обещанного миллиарда, Токио предоставил Киеву кредитную линию в 269 млн долл, а также выразил заинтересованность в реализации ряда проектов по восстановлению Донбасса и развитию Зоны отчуждения в Чернобыле. Залогом же получения больших средств на программы экономического развития были и остаются реформы, успех которых еще только предстоит оценить японскому правительству.

В полном объеме обещание перед Украиной выполнило лишь правительство США. В сентябре - после успешных переговоров с МВФ - оно предоставило нашей стране 1 млрд кредитных гарантий. Это позволило Киеву выпустить евробонды по самой низкой в истории размещений ставке в 1,471% годовых, но на инвестиционных показателях это почти никак не отразилось.

По официальным данным Госстата, за 9 месяцев 2016 года Украина смогла привлечь чуть более 2,6 млрд долл прямых иностранных инвестиций, хотя рассчитывала на 4-4,5 млрд.долл. Причем, традиционно основным инвестором выступил оффшорный Кипр, что означает, скорее всего, украинское происхождение этих средств.

Не наступить на грабли

В 2017 году Украина рассчитывает привлечь не менее 9 млрд долл. Удовлетворить запросы планируют, в основном, за счет все того же МВФ (прогнозный объем финансирования составляет 5,3 млрд долл четырьмя траншами), продолжения программы предоставления кредитных гарантий от правительства США (1 млрд долл), увеличения финансовой поддержки от ЕБРР (до 1 млрд евро), а также получения финансовой помощи от ЕС (не менее 600 млн евро).

В силе остаются и финансовые проекты с правительствами Японии, Германии и других государств Большой семерки, нереализованные в 2016 году. Кроме того, Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды.

«У нас нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это понимают. Поэтому мы планируем выпустить небольшой объем, для того, чтобы инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к более серьезному размещению", - сказал журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

Что кредиторы хотят взамен - не тайна. Ключевое условие - сохранение сотрудничества с МВФ и продолжение программы реформ. Основных преобразований ждут в сфере преодоления коррупции, проведения пенсионной реформы, позволяющей значительно сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда, в сфере земельных отношений в части выбора модели развития в Украине полноценного рынка земли.

В повестке дня дальнейшее совершенствование налоговой и таможенной политики, оздоровление банковской системы, грамотная долговая политика, позволяющая сокращать долговую нагрузку на бюджет страны и золотовалютные резервы Нацбанка, а также реформы в судебной сфере, образовании, медицине, дорожном строительстве и энергетической безопасности. Так что решительные преобразования должны затронуть все ключевые сферы нашей жизни.

«Реформы, проведенные в рамках программы МВФ, сигнализируют иностранным инвесторам, что страна двигается в правильном направлении, ее экономическая политика благоразумна и в эту страну стоит инвестировать», - отмечала в комментарии главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Расчетный показатель прямых иностранных инвестиций в экономику страны по итогам 2017 года составляет 3-5 млрд долл.

Удастся ли добиться желаемого в новом году, станет понятно в ближайшее время. До конца января Украина рассчитывает услышать одобрение от Совета директоров МВФ на получение четвертого кредитного транша по четырехлетней программе EFF, одобренной в марте 2015-го года. По этой программе Киев уже взял 7,62 млрд долл и теперь рассчитывает на очередную часть в размере 1,3 млрд долл. Средства пойдут в резервы Нацбанка.

Наряду с траншем Украина получит и обновленный Меморандум с МВФ, оговаривающий план экономических преобразований на ближайший год. Его выполнение позволит не только достичь ускорения экономического роста, но и избежать главного - традиционного топтания по экономическим граблям и набивания все более болезненных и уже едва ли излечимых шишек.

Олеся Сафронова