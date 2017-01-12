НБУ обнародовал данные по очистке банковской системы за 3 года
15:44, 12 января 2017Финансы
1131
В НБУ сообщили, что 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 1 - в 2017 году.
НБУ обнародовал данные по очистке банковской системы за 3 года / Фото УНИАН
Национальный банк Украины опубликовал сводные данные по очистке банковской системы за 2014-2017 годы, согласно которым, за этот период регулятор принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков.
Согласно данным на сайте НБУ, в том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 1 - в 2017 году.
Читайте такжеГонтарева обещает не допустить возобновления работы закрытых за мошенничество банков
Также сообщается, что решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков.
Из оставшихся 7 банков, в отношении которых решение о ликвидации пока не принято, 1 возобновил работу после продажи инвестору.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter