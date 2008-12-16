ВВП Украины в январе-ноябре вырос на 3,6%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 3,6%, в ноябре против ноября 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., за ноябрь - 75,380 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре составлял 132%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-ноябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18% и на транспорте и связи - на 9,3%.

Наибольший спад в 16,1% был зафиксирован в строительстве.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.