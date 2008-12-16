Рост ВВП РФ в 2009 г будет до 3%

Экономический рост в России в 2009 году не превысит 3,0%, но рецессии в российской экономике пока нет, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, передает Рейтер.

"В России еще нет рецессии", - сказал Кудрин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В пятницу замминистра экономики РФ Андрей Клепач заявил, что рецессия в России началась и двумя кварталами сокращение ВВП не ограничится. Он сказал, что рост экономики в 2008 году будет ниже предсказанных 6,8%.

Позднее Минэкономразвития сообщило, что рост российской экономики в четвертом квартале 2008 года замедлится до 2,6%, что означает шестипроцентный рост по итогам года.

Кудрин сказал, что правительство готовит новые прогнозы по экономическому росту в РФ с учетом дополнительных мер по повышению капитализации финансовой системы, перераспределения бюджетных ресурсов, уточнения роста тарифов на 2009 год.

"Мы ожидаем положительный рост в следующем году - до 3 процентов", - сказал Кудрин.

После брифинга Кудрин прокомментировал российским агентствам уточнение роста тарифов на услуги естественных монополий в 2009 году: "Речь идет о снижении предельных уровней повышения тарифов на газ, железнодорожные перевозки и электроэнергию для населения ... Прирост тарифов будет существенно скорректирован в сторону снижения. Минимум - на 10-15 процентов от планируемого уровня".

В первую очередь будут скорректированы тарифы на услуги РЖД, на газ и на электроэнергию для населения.