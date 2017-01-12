В МВФ собщили, когда будет рассмотрен вопрос выделения Украине очередного транша

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда по выделению Украине четвертого кредитного транша в размере 1,3 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования EFF состоится через несколько недель.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Мы ожидаем, что заседание Совета директоров (по вопросу выделения Украине очередного транша - УНИАН) пройдет скоро, через несколько недель. Я вам скажу, почему. Потому что мы видим хороший прогресс в реализации мер, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF общим размером в 17,5 миллиарда долларов", - сказал он.

При этом Райс отметил, что для завершения подготовки к третьему пересмотру программы, предваряющему выделение четвертого транша, Украине осталось лишь активизировать реформу энергетического рынка.

"Мы думаем, что принятие бюджета на 2017 год в Украине находится в соответствии с целями программы. Электронное декларирование государственных чиновников высокого ранга и решительные действия по обеспечению безопасности финансовой стабильности были важными шагами последних месяцев. МВФ находится в тесном контакте с нашими партнерами в Украине… Мы думаем, что предложим нашему совету директоров завершить третий пересмотр программы в ближайшие недели", - подчеркнул Райс.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что заседание совета директоров МВФ по выделению Украине четвертого транша в 1,3 миллиарда долларов может состояться в конце января.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В ноябре МВФ обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.