Курс гривни для госбюджета определит Кабмин

Определить курс гривни к доллару для рассчета госбюджета на 2009 год правительство может самостоятельно без помощи Национального Банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Ни в одном нормативном акте не написано, что мы должны дать курс. Есть Минэкономики, который рассчитывает прогноз макропоказателей… И как рассчитать курс, они знают», - заявил А.ШАПОВАЛОВ.

«Пусть считают, у них есть все: экспорт, импорт, сальдо платежного баланса – все прогнозы есть… Пусть считают и принимают решение… Пусть не перекидывают стрелки – пусть занимаются… Положено им рассчитывать – пусть рассчитывают», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Вместе с этим, он сообщил, что в четверг планируется заседание совета НБУ и до этого срока Нацбанк не сможет назвать планируемый на 2009 год курс доллара.