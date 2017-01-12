Вкладчикам банка "Михайловский" приостановят выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 января приостанавливает выплаты средств вкладчикам банка "Михайловский" для дополнения общего реестра вкладчиков, имеющих право на возмещение.

Как сообщила пресс-служба Фонда, выплаты будут возобновлены не позднее 20 января.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января возмещение получили почти 24 тысяч вкладчиков банка на 1,65 миллиарда гривень.

Читайте такжеВ Фонде гарантирования рассказали, когда начнут выплаты "спорным" вкладчикам банка "Михайловский"

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

19 ноября вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг", приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.