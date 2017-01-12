НАПК распределило бюджетные средства между партиями на их уставную деятельность, пока никто не отказался - Корчак

Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

«Соответствующим решением предусматривается предоставление: «Народному фронту» – 113 млн 753,5 тыс. грн, «Блоку Петра Порошенко» -112 млн 103,6 тыс. грн, « Самопомочи» – 56 млн 394,56 тыс. грн, «Оппозиционному блоку» – 48 млн 467,7 тыс. грн, РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. грн, «Батькивщине» - 29 млн 182,2 тыс. грн.

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При этом Корчак отметила, что объединению «Самопомич» за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. грн.

«Тем, у кого возникают вопросы относительно «Оппоблока», который в 2016 году отказался от государственного финансирования, на данный момент в НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования», - написала глава НАПК.

По ее словам, Агентство на следующем заседании примет решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.