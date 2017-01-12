Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,25 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2725,1629 (12 января – 2711,3199)

100 EUR – 2910,2015 (12 января – 2847,6993)

10 RUR – 4,5803 (12 января – 4,5067)

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Как сообщал УНИАН, 12 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,26/27,34 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0237/29,1061 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2516 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 223,50 миллиона долларов.